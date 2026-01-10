Egito vence Costa do Marfim e vai enfrentar Senegal na semifinal da Copa Africana

Maiores campeões da história do torneio terão confronto difícil diante da seleção de Sadio Mané, ex-Liverpool e Bayern

/ Crédito: Egito bate a Costa do Marfim e se classifica para as semifinais da Copa Africana de Nações

Os 'Faraós', recordistas com sete títulos continentais, abriram o placar logo aos quatro minutos com Omar Marmoush, que aproveitou passe de Eman Ashour para invadir a área e bater com categoria para superar o goleiro Yahia Fofana.

O Egito derrotou a atual campeã Costa do Marfim por 3 a 2 em um emocionante jogo de quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN) neste sábado, 10, em Agadir, e vai enfrentar o Senegal por uma vaga na decisão do torneio.

Aos 32, Rami Rabia ampliou desviando de cabeça uma cobrança de escanteio pela direita do capitão Mohamed Salah, mas os 'Elefantes' conseguiram diminuir antes do intervalo com um gol contra de Ahmed Fatouh, aos 40.

No início segundo tempo, logo aos sete, Salah fez o terceiro dos egípcios aproveitando cruzamento rasteiro de Ashour, mas Guéla Doué, 21 minutos depois, marcou após bate-rebate e manteve a esperança marfinense.

Apesar da pressão nos últimos 20 minutos, os atuais campeões africanos não conseguiram evitar a derrota e eliminação.

Na próxima quarta-feira, 14, o Egito vai enfrentar o Senegal em Tanger por uma vaga na decisão da CAN. O segundo finalista sairá da outra semifinal, que será disputada horas depois entre o anfitrião Marrocos e a Nigéria, em Rabat.