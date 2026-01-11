Inter de Milão empata com Napoli e mantém vantagem na liderança do Italiano

Empate por 2 a 2 no Giuseppe Meazza garante aos nerazzurri três pontos de folga na ponta da tabela

A Inter de Milão empatou com o Napoli por 2 a 2 neste domingo (11), no estádio Giuseppe Meazza, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo atuando em casa, o resultado foi considerado positivo para os nerazzurri, que conseguiram manter a vantagem na liderança da competição. Dimarco e Çalhanoglu, de pênalti, balançaram a rede para os donos da casa, enquanto McTominay anotou os dois gols da equipe visitante.

Com o empate, a Inter chegou aos 43 pontos e se beneficiou do tropeço do Milan, que ficou no empate com a Fiorentina, para seguir com três pontos de vantagem na ponta da tabela. Dessa maneira, a equipe comandada pelo técnico Cristian Chivu segue firme na briga pelo título.