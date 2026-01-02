Santos acerta o retorno de Gabigol, por empréstimo

Santos acerta o retorno de Gabigol, por empréstimoAtacante terá vínculo com o Peixe até o fim de 2026 e não vai se reapresentar no Cruzeiro, no começo do ano
Gabriel Barbosa voltará a vestir a camisa do Santos em 2026. Cruzeiro e Peixe fecharam o empréstimo do atacante, que não chegará a se apresentar em Belo Horizonte para o início da pré-temporada comandada por Tite. O acordo tem validade até o fim de dezembro, com opção de compra ao término do vínculo.
Pelo acerto, Santos e Cruzeiro dividirão o salário de Gabigol, enquanto o clube mineiro seguirá responsável por outros custos do contrato, como luvas. Não haverá compensação financeira imediata pelo empréstimo. As negociações avançaram após as festas de fim de ano e tiveram como fator decisivo o desejo do próprio jogador em retornar à Vila Belmiro.
Desde a semana passada, as diretorias dos dois clubes buscavam um modelo financeiro que viabilizasse a saída do atacante, que teria espaço reduzido no elenco cruzeirense com a chegada de Tite. Os vencimentos de Gabigol, superiores a R$ 2,5 milhões mensais, eram um entrave para qualquer definição.
A troca no comando técnico praticamente selou o destino do camisa 99, e o Santos surgiu como alternativa viável, desde que houvesse a divisão salarial. O clube paulista adota postura cautelosa no mercado para 2026, com foco em equilíbrio financeiro e eventuais saídas para manter a folha sob controle. O atacante Guilherme, por exemplo, deixou a Baixada para atuar nos Estados Unidos.
Na Baixada Santista, o clima é de otimismo para o anúncio oficial nos próximos dias. A investida por Gabigol acontece logo após o Santos acertar a renovação contratual de Neymar, que ampliou seu vínculo por mais uma temporada.
Gabigol tem história no Santos
Revelado nas categorias de base do Peixe, Gabigol construiu parte importante de sua carreira no clube. Foram 210 partidas, 84 gols e 13 assistências, além de conquistas marcantes: bicampeão paulista (2015 e 2016), artilheiro do Brasileirão de 2018, com 18 gols, e três vezes artilheiro da Copa do Brasil. Ele também entrou para a história santista ao marcar o gol de número 12 mil do clube, na goleada por 5 a 1 sobre o Botafogo-SP, no Paulistão de 2014.