Santos acerta o retorno de Gabigol, por empréstimo

Atacante terá vínculo com o Peixe até o fim de 2026 e não vai se reapresentar no Cruzeiro, no começo do ano / Crédito: Jogada 10

Gabriel Barbosa voltará a vestir a camisa do Santos em 2026. Cruzeiro e Peixe fecharam o empréstimo do atacante, que não chegará a se apresentar em Belo Horizonte para o início da pré-temporada comandada por Tite. O acordo tem validade até o fim de dezembro, com opção de compra ao término do vínculo. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Pelo acerto, Santos e Cruzeiro dividirão o salário de Gabigol, enquanto o clube mineiro seguirá responsável por outros custos do contrato, como luvas. Não haverá compensação financeira imediata pelo empréstimo. As negociações avançaram após as festas de fim de ano e tiveram como fator decisivo o desejo do próprio jogador em retornar à Vila Belmiro.