Esposa de Arrascaeta alerta sobre segurança no Rio após tentativa de assalto em saída do Maracanã

Grávida do camisa 10, Camila Bastiani não escondeu a preocupação com a vida na cidade e fez um desabafo depois da vitória sobre o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

Após Arrascaeta relatar uma tentativa de assalto à mão armada do qual foi vítima na saída do Maracanã, pouco depois da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, Camila Bastiani fez um desabafo ainda mais profundo sobre o caso. Grávida do camisa 10, a ex-modelo usou as redes sociais para exprimir o sentimento de insegurança da “vida carioca” em meio à violência urbana que atinge a cidade. Bastiani relatou que dois homens armados abordaram o veículo da família ainda na região do estádio, mas o carro blindado impediu qualquer dano físico aos ocupantes. Como mencionado, o meia tratou o caso com discrição, enquanto Camila detalhou o ocorrido e não escondeu seu nervosismo diante da situação.

“Infelizmente hoje tentaram nos assaltar saindo do Maracanã, apontaram para nosso carro com duas armas. Nos salvou o fato de o carro ser blindado e de termos conseguido manter a calma”, iniciou Camila. Ela prosseguiu seu desabafo, em espanhol e português, com críticas à banalização da violência armada na cidade. “Infelizmente nós, cidadãos do Rio de Janeiro, tentamos nos manter vivos quando saímos de nossas casas”, e completou: “A vida aqui não vale nada, há mais armas do que pessoas. Você encontra uma espingarda em cada esquina e, se for morto, é apenas mais um número”, desabafou. Apesar do susto, Bastiani agradeceu por terem chegado em segurança em casa.

Arrascaeta relata tentativa de assalto O incidente, conforme mencionado, ocorreu quando o jogador deixava o estádio com a família. Em seu perfil no X, o meia resumiu a tensão vivida: “7 anos no Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem”, escreveu o camisa 10. Giorgian e Camila estão juntos desde 2013, quando se conheceram pelas redes sociais ainda no Uruguai. Em 2015, Bastiani se mudou para o Brasil, acompanhando a transferência do meia para o Cruzeiro. O casal passou quatro anos em Belo Horizonte antes de se mudar para o Rio de Janeiro, em 2019, quando 0 10 assinou com o Flamengo. Momentos antes do susto, o camisa 10 se destacou como um dos protagonistas da vitória maiúscula do Flamengo na “final antecipada” no Maracanã. O meia abriu o placar para o Rubro-Negro aos nove minutos de jogo e participou ativamente do restante da construção do resultado.