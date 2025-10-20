Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esposa de Arrascaeta alerta sobre segurança no Rio após tentativa de assalto em saída do Maracanã

Grávida do camisa 10, Camila Bastiani não escondeu a preocupação com a vida na cidade e fez um desabafo depois da vitória sobre o Palmeiras
Após Arrascaeta relatar uma tentativa de assalto à mão armada do qual foi vítima na saída do Maracanã, pouco depois da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, Camila Bastiani fez um desabafo ainda mais profundo sobre o caso. Grávida do camisa 10, a ex-modelo usou as redes sociais para exprimir o sentimento de insegurança da “vida carioca” em meio à violência urbana que atinge a cidade.

Bastiani relatou que dois homens armados abordaram o veículo da família ainda na região do estádio, mas o carro blindado impediu qualquer dano físico aos ocupantes. Como mencionado, o meia tratou o caso com discrição, enquanto Camila detalhou o ocorrido e não escondeu seu nervosismo diante da situação.

“Infelizmente hoje tentaram nos assaltar saindo do Maracanã, apontaram para nosso carro com duas armas. Nos salvou o fato de o carro ser blindado e de termos conseguido manter a calma”, iniciou Camila.

Ela prosseguiu seu desabafo, em espanhol e português, com críticas à banalização da violência armada na cidade. “Infelizmente nós, cidadãos do Rio de Janeiro, tentamos nos manter vivos quando saímos de nossas casas”, e completou:

“A vida aqui não vale nada, há mais armas do que pessoas. Você encontra uma espingarda em cada esquina e, se for morto, é apenas mais um número”, desabafou.

Apesar do susto, Bastiani agradeceu por terem chegado em segurança em casa.

Arrascaeta relata tentativa de assalto

O incidente, conforme mencionado, ocorreu quando o jogador deixava o estádio com a família. Em seu perfil no X, o meia resumiu a tensão vivida: “7 anos no Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem”, escreveu o camisa 10.

Giorgian e Camila estão juntos desde 2013, quando se conheceram pelas redes sociais ainda no Uruguai. Em 2015, Bastiani se mudou para o Brasil, acompanhando a transferência do meia para o Cruzeiro. O casal passou quatro anos em Belo Horizonte antes de se mudar para o Rio de Janeiro, em 2019, quando 0 10 assinou com o Flamengo.

Momentos antes do susto, o camisa 10 se destacou como um dos protagonistas da vitória maiúscula do Flamengo na “final antecipada” no Maracanã. O meia abriu o placar para o Rubro-Negro aos nove minutos de jogo e participou ativamente do restante da construção do resultado.

Com o triunfo, o Rubro-Negro empatou em pontos com o Palmeiras na liderança do Brasileirão, com 61 pontos. O Alviverde, porém, se mantém no topo da tabela pelo critério de desempate.

Giorgian segue com a delegação rubro-negra focado no próximo desafio. O Flamengo volta a campo na quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, contra o Racing, pela partida de ida da semifinal da Conmebol Libertadores.

