Gómez critica árbitro de Flamengo x Palmeiras e pede ação da diretoria

A derrota de 3 a 2 do Palmeiras para o Flamengo, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcada pelas polêmicas de arbitragem. Envolvido em um lance capital, Gustavo Gómez criticou a postura de Wilton Pereira Sampaio durante o embate no Maracanã. "Ele errou, mas é do ser humano errar. Mas o que deveria mudar é o caráter, ser um pouco mais humano. Ele é um dos mais soberbos do futebol mundial. Tratamos de respeitar os árbitros, conversar na boa, mas fica em campo. Já passou. Fico triste pois eram dois times grandes, brigando pelo título. Ainda somos líderes do Brasileirão e temos um jogo importante da Libertadores", disse.

O Alviverde entende o juíz não marcou um pênalti em Gustavo Gómez, logo no começo do clássico. O zagueiro comentou o lance e revelou que o quarto árbitro entendeu que foi pênalti. "Eu tinha ganhado a posição e ia cabecear. Senti o contato e caí. Não me joguei. Não consegui finalizar pois fui empurrado. O quarto árbitro falou para mim que achou que foi pênalti e tinha que ir para o VAR. Mas o árbitro principal é quem manda", analiso. Gómez fez ainda um pedido para os diretores dos clubes. "Minha reclamação é que os diretores têm que ir para a CBF para reclamar do caráter dos árbitros. Tem que melhorar. O Sampaio é dos mais soberbos do futebol mundial", argumentou.

Confira outras respostas de Gómez Análise do jogo "Enfrentamos um grande time. Quando o Palmeiras ganha, todos ganham. Quando se perde, todos perdem. Ninguém aponta para ninguém. Somos um time. O futebol tem que ser assim. Temos que treinar, corrigir os erros. É descansar e pensar no próximo jogo" Postura ofensiva "O Abel sempre fala para nós buscaremos a vitória, seja dentro ou fora de casa. Ele também estão brigando pelo Brasileirão e estão na Libertadores. São dois grandes times. Tentamos buscar a vitória, mas não conseguimos. O time do Flamengo tem um investimento forte também"