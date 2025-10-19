Arrascaeta relata tentativa de assalto após vitória do Flamengo no Maracanã

Camisa 10 teve uma atuação decisiva no triunfo rubro-negro por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na tarde deste domingo (19), no Rio de Janeiro

Apesar da vitória maiúscula do Flamengo sobre o Palmeiras, por 3 a 2, a noite de domingo (19) não terminou em clima de festa para De Arrascaeta. O camisa 10, autor de um dos gols do triunfo, relatou ter sido alvo de uma tentativa de assalto ao deixar o Maracanã, acompanhado de familiares.

“7 anos de Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem”, escreveu o jogador no X logo após o ocorrido.