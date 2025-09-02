Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo finaliza janela com quatro reforços, mas atletas ainda podem sair para outros mercados

Flamengo finaliza janela com quatro reforços, mas atletas ainda podem sair para outros mercados

Depois das chegadas de Emerson Royal, Samuel Lino, Saúl e Carrascal, Rubro-Negro pode negociar a saída de outros atletas, como a de Michael
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo encerrou a janela de transferências com quatro reforços para a sequência da temporada. No entanto, ainda existe a possibilidade de haver saídas de atletas para outros mercados. A informação é do portal “ge”.

Assim, o clube anunciou o lateral-direito Emerson Royal, os meias Saúl e Carrascal e o atacante Samuel Lino. Por outro lado, saíram o lateral-direito Wesley e os meias Gerson e Victor Hugo, do profissional, e o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lorran e Shola, do sub-20.

Entre as possíveis saídas, está o nome de Michael. O atacante perdeu espaço com o técnico Filipe Luís e ficou quase dois meses sem aparecer na lista de relacionados. Ele reapareceu no último domingo (31), contra o Grêmio, porém permaneceu no banco de reservas.

Em julho, o jogador recusou uma proposta de empréstimo do Al-Ula, da Arábia Saudita. Nesse sentido, o atacante que está no fim da fila na disputa por uma vaga entre os titulares ainda pode sair, porém seu alto salário assusta possíveis interessados.

Além disso, Cebolinha é outro nome no ataque que vive um período de oscilação desde o Mundial de Clubes. Ele esteve entre os relacionados em 12 oportunidades e só entrou em campo em seis, sendo que estufou a rede contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Juninho, por sua vez, perdeu espaço entre os relacionados. O Flamengo recusou, recentemente, propostas de empréstimos pelo atleta e planeja dar mais espaço a ele na sequência da temporada. Mesmo assim, ele esteve fora dos últimos seis jogos: Mirassol, Internacional (três vezes), Vitória e Grêmio.

Data do fim de outras janelas

Ucrânia e Croácia: 5 de setembro
Arábia Saudita: 10 de setembro
Rússia: 11 de setembro
Grécia e México: 12 de setembro

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar