Flamengo finaliza janela com quatro reforços, mas atletas ainda podem sair para outros mercados

Depois das chegadas de Emerson Royal, Samuel Lino, Saúl e Carrascal, Rubro-Negro pode negociar a saída de outros atletas, como a de Michael / Crédito: Jogada 10

O Flamengo encerrou a janela de transferências com quatro reforços para a sequência da temporada. No entanto, ainda existe a possibilidade de haver saídas de atletas para outros mercados. A informação é do portal “ge”. Assim, o clube anunciou o lateral-direito Emerson Royal, os meias Saúl e Carrascal e o atacante Samuel Lino. Por outro lado, saíram o lateral-direito Wesley e os meias Gerson e Victor Hugo, do profissional, e o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lorran e Shola, do sub-20.

Entre as possíveis saídas, está o nome de Michael. O atacante perdeu espaço com o técnico Filipe Luís e ficou quase dois meses sem aparecer na lista de relacionados. Ele reapareceu no último domingo (31), contra o Grêmio, porém permaneceu no banco de reservas. Em julho, o jogador recusou uma proposta de empréstimo do Al-Ula, da Arábia Saudita. Nesse sentido, o atacante que está no fim da fila na disputa por uma vaga entre os titulares ainda pode sair, porém seu alto salário assusta possíveis interessados. Além disso, Cebolinha é outro nome no ataque que vive um período de oscilação desde o Mundial de Clubes. Ele esteve entre os relacionados em 12 oportunidades e só entrou em campo em seis, sendo que estufou a rede contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.