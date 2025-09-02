Alex Sandro convive com lesões em um ano de Flamengo

No último domingo (31), Alex Sandro completou um ano de Flamengo. O lateral-esquerdo, no entanto, acumula uma série de lesões ao longo de sua primeira passagem pelo clube da Gávea. No momento, ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e desfalcou o time por um jogo por enquanto por causa da Data Fifa. Além disso, foi cortado da Seleção Brasileira.

Desde seu retorno ao futebol brasileiro, Alex Sandro já acumula quatro lesões musculares. O principal problema é coxa esquerda, onde ele sofreu um edema e duas lesões. Com elas, o jogador de 34 anos ficou fora de 12 jogos da temporada de 2025. Na temporada passada, contudo, o lateral passou por desconforto musculares e perdeu apenas quatro jogos.