Benfica x Chelsea é interrompido aos 40 minutos do segundo tempo

Motivo foi o protocolo de segurança contra tempestade. Duelo, que define rival do Palmeiras nas quartas do Mundial, estava 1 a 0 para o Chelsea

O jogo entre Benfica e Chelsea, neste sábado, 28/6, em Charlotte, no Bank of America Stadium, teve uma interrupção aos 40 minutos do segundo tempo. Naquele momento, os ingleses venciam por 1 a 0. O motivo foi o protocolo de segurança devido ao risco de tempestade.

A partida, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, define o rival do Palmeiras nas quartas de final. Vale lembrar que, também neste sábado, o Verdão venceu o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho.