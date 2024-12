Neymar faz vídeo com ‘parças’ rumo ao Brasil: ‘Partiu’

Neymar embarcou para o Brasil junto com os 'parças' para as festas de fim de ano; ele também postou fotos do ultimo treino antes da pausa / Crédito: Jogada 10

De olho nas festas de fim de ano, o atacante Neymar embarcou para o Brasil junto com o seus ‘parças’. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 20, o jogador de 32 anos mostrou entusiasmo ao deixar a Arábia Saudita. Ele também realizou o último treino do ano pelo Al-Hilal, seu clube no país asiático. Acesse o canal de Política do O POVO no WhatsApp

A expectativa é que o camisa 10 encontre Bruna Biancardi, sua companheira, além de Mavie, filha do casal, Davi Lucca e Helena, herdeiros do atacante com Carol Dantas e Amanda Kimberlly, respectivamente. Biancardi, inclusive, está no Brasil há alguns dias. Ela foi uma das convidadas para o chá revelação da cantora Ludmilla com Bruna Gonçalves. O evento ocorreu no Rio.