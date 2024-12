Melhor jogador do mundo: Vini Jr vence o prêmio The Best da Fifa

Vini Jr foi eleito nesta terça-feira, 17, como o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, em evento realizado em Doha, no Qatar.

Cristiano Ronaldo venceu duas vezes (em 2016 e 2017, ambas pelo Real Madrid), enquanto Lewandowski venceu outras duas (em 2020 e 2021, ambas pelo Bayern). O outro vencedor era Luka Modric, que venceu em 2018 atuando pelo Real Madrid.

Confira todas as premiações do The Best!

Fifa Fan Award (Melhor torcedor) – Guilherme Gandra Moura, torcedor do Vasco

Prêmio Puskás (gol mais bonito no masculino) – Alejandro Garnacho (Manchester United)

Prêmio Marta (gol mais bonito no feminino) – Marta (Seleção Brasileira)

Fair Play – Thiago Maia, do Inter, pela ajuda humanitária nas enchentes do Rio Grande do Sul

FIFPro World 11 feminino – Naeher; Bronze, Girma, Paredes e Batlle; GABI PORTILHO, Guijarro, Horan e Bonmatí; Graham Hansen e Paralluelo.

Melhor treinador(a) de futebol feminino – Emma Hayes (seleção do Estados Unidos)

Melhor goleira de futebol feminino – Alyssa Naeher (Chicago Red Stars-EUA e seleção dos Estados Unidos)

Melhor jogadora – Aitana Bonmatí (Barcelona e seleção da Espanha)

FIFPro World 11 masculino – Dibu Martínez; Carvajal, Rüdiger, Ruben Dias e Saliba; Rodri, Bellingham e Toni Kroos; Yamal, Haaland e VINI JR.

Melhor treinador (a) de futebol masculino – Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor goleiro de futebol masculino – Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa e seleção da Argentina)

MELHOR JOGADOR – VINI JR (Real Madrid e Seleção Brasileira)