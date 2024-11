Yuri Alberto revela que quase teve lesão ao chutar cabeça de porco

Atacante do Corinthians marcou na vitória contra o Corinhtians e quase se machucou na primeira etapa ao tirar parte do animal do gramado.

Autor de um dos gols na vitória do Corinthians para cima do Palmeiras, na noite desta segunda-feira (04), o atacante Yuri Alberto revelou que quase se machucou ao decorrer da partida em uma situação inusitada.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, a torcida do Corinthians arremessou uma cabeça de porco no gramado. O atacante foi retirar o objeto do campo, mas não contava com o que foi atirado e com o peso da parte do animal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu quase quebrei o pé. Eu achei que fosse uma almofada, alguma coisa, fui tirar com o pé assim, só que eu fui meio que dar um chute, um pouco longe. E era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé, mas vamos embora”, relatou Yuri Alberto, em entrevista ao canal Sportv.