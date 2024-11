Corinthians volta a vencer Derby, abre distância para o Z4 e atrapalha Palmeiras na luta pelo título

Yuri Alberto marcou segundo gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, em jogo pela Série A 2024 Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na Neo Química Arena, o Timão abriu quatro pontos de distância em relação à zona de rebaixamento e ainda por cima atrapalhou o rival na luta pelo título nacional. O alvinegro também voltou a vencer o alviverde depois de pouco mais de três anos de jejum. Em um primeiro tempo de chances criadas dos dois lados, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Rodrigo Garro, em chute de fora da área. Na segunda etapa, com o Palmeiras exposto pela necessidade do resultado, o Timão ampliou com Yuri Alberto e sacramentou o triunfo no Derby. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a vitória, o Corinthians subiu para a 13ª posição do Brasileirão, com 38 pontos, quatro de vantagem em relação ao Athletico-PR, que abre o Z4. Já o vice-líder Palmeiras estacionou nos 61 pontos, três a menos em relação ao Botafogo, que encara o Vasco na rodada.

O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, também pela liga nacional. O jogo

O Palmeiras começou melhor o clássico e logo no primeiro minuto de jogo assustou com Flaco López, que aproveitou erro na saída de bola corintiana e "testou" Hugo Souza. Aos 11, Felipe Anderson recebeu cruzamento sozinho e, de cabeça, parou em mais uma intervenção do goleiro do Timão. Aos 14 minutos, o Corinthians respondeu com Yuri Alberto. O camisa 9 disparou em velocidade, recebeu passe de Matheuzinho e, de esquerda, finalizou para grande defesa de Weverton. Aos 21, o atacante assustou de novo, dessa vez com chute de fora da área que passou perto da meta do arqueiro palmeirense. Aos 40, com o Derby mais equilibrado, o Corinthians abriu o placar. Após Caio Paulista não afastar bem uma jogada de cruzamento, Matheuzinho rolou para Rodrigo Garro finalizar de fora da área, no canto, sem chances para Weverton. Nos acréscimos, o Timão quase ampliou com Yuri em jogada de velocidade, mas o goleiro palmeirense fechou bem o ângulo e fez a defesa.

Segundo tempo Após um início de segunda etapa de poucas oportunidades, o Corinthians ampliou a vantagem aos 10 minutos da segunda etapa, com Yuri Alberto. O atacante recebeu passe em profundidade de Martínez, contou com a saída em falso de Weverton, e empurrou a bola para o fundo das redes com a perna esquerda. O Palmeiras foi responder aos 16, com Dudu, em chute rasteiro que passou perto da meta de Hugo Souza após jogada individual pelo lado esquerdo. Aos 26, foi a vez de Gabriel Menino levar perigo do lado alviverde, com cobrança de falta que acertou a trave superior de Hugo.

Aos 37 minutos, o Palmeiras criou nova chance, com Rony. Dudu cruzou na medida para o atacante, que, de cabeça, parou em difícil intervenção de Hugo Souza. Nos últimos momentos do clássico, o Verdão seguiu em cima em busca do resultado, mas parou no ferrolho defensivo montado pelo Timão. FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 PALMEIRAS Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 4 de novembro de 2024 (segunda-feira)

Horário: às 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)