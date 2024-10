Cebolinha, do Flamengo, se manifesta após acusação de traição

Everton Cebolinha, do Flamengo, quebrou o silêncio e se manifestou nas redes sociais sobre o término com a influenciadora Isa Ranieri. A ação do atacante do Flamengo aconteceu após surgirem acusações de uma possível traição do atleta na mídia. De acordo com rumores, o atacante da equipe rubro-negra se envolveu com a influenciadora Ivana Bermanelli.

“Galera, passando para comunicar que os fatos que estão sendo vinculados ao término do meu casamento são mentirosos. Devido ao fato já ter se tornado público, venho esclarecer que a separação conjugal ocorreu devido a motivo pessoais, preservando nosso bem maior, que são nossos três filhos e não por qualquer envolvimento de minha parte com outra pessoa”, destacou.