Cebolinha fará cirurgia e está fora da temporada do Flamengo. Viña também vai operar

Todavia, o lateral-esquerdo Viña sofreu uma contusão ligamentar no joelho direito, confirmada, e também terá de ser operado. No entanto, o tempo de recuperação só poderá ser confirmado após a cirurgia.

Everton se machucou num lance sozinho no meio de campo logo aos dez minutos do emoate em 1 a 1 com o Palneiras neste domingo pelo Brasileir;ao. Ele vinha fazendo pótima partida e quase marcou numa finalização. Saiu para a entrada de Luiz Araújo. Já Viña começou no bancom entrou na vaga de Ayrton Lucas no segundo tempo, mas se machucou numa dividida com Fabinho.

Flamengo enfrentará o Bolívar pela Libertadores

O Flamengo, aliás, enfrentará o Bolívar em um duelo das oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo está marcado para a quinta-feira (15), no Estádio do Maracanã.

