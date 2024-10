Casamento de Everton Cebolinha, do Flamengo, chegou ao fim por traição; ex se manifesta

Rumores indicam que Everton Cebolinha sequer chegou a ficar desimpedido após o fim de sua união de oito anos com Isa Ranieri. Isso porque o atacante do Flamengo se envolveu e engatou um romance com a influenciadora Ivana Bermanelli. A ex-esposa do jogador, mãe de seus três filhos, comunicou o fim do casamento na manhã de ontem (9) .

Envolvimento extraconjugal

O novo casal mantém contato desde janeiro, quando se conheceram pelo Instagram. As interações entre Cebolinha e Ivana evoluíram ate que virou um romance, e o jogador chegou a alugar um apartamento na Barra da Tijuca para os encontros marcados.

Ivana Bermanelli

Carioca de 27 anos, Ivana nasceu em Acari, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A influenciadora viveu um romance recente com o jogador Luan Almeida, do Bragantino, e criou seu canal no Youtube durante o namoro com o atleta – em maio de 2020. Seu sonho, contudo, sempre foi trabalhar com moda.

Depois de ingressar no mundo digital, Ivana se casou com Luan Almeida – em cerimônia realizada em setembro do mesmo ano -, mas se separou meses depois. O casal teve um filho no fim de 2022.