Deputados pedem urgência em isenção de IR para prêmios pagos a medalhistas olímpicos

Os parlamentares afirmam que a isenção do imposto significaria um “reconhecimento do esforço extraordinário destes indivíduos e um incentivo à prática esportiva no Brasil”. Por isso, a ideia passa por uma análise de urgência para que haja aprovação a tempo de os medalhistas brasileiros de Paris serem beneficiados com a mudança.

O Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, estipulou três tipos de premiações para os Jogos Olímpicos de Paris. São eles: individual, coletivo de até seis atletas e coletivo com sete ou mais esportistas. Os valores também variam de acordo com a cor da medalha.

Por fim, as equipes de sete ou mais atletas ficam com R$ 1,05 milhão para ouro, R$ 630 mil para prata e R$ 420 mil em conquistas de bronze.

Premiações taxadas pela Receita Federal

Apesar de contar com o apoio do Ministério do Esporte, o projeto de isenção do IR ainda não entrou em debate no Ministério da Fazenda. É importante destacar que medalhas e troféus não pagam impostos atualmente, mas há taxação pela Receita Federal para premiações em dinheiro.

“Os valores pagos pelo empregador a título de luvas, prêmios, bichos, direito de arena, publicidade em camisas etc., como retribuição pelo contrato de serviços profissionais, por vitórias, empates, títulos e troféus conquistados, possuem caráter remuneratório. Como tal, são considerados rendimentos do trabalho assalariado devendo compor, juntamente com os salários pagos ou creditados em cada mês, a renda mensal sujeita à incidência na fonte e na Declaração de Ajuste Anual”, consta na legislação sobre o imposto.