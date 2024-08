Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Brasil tem uma longa tradição em suas participações nos Jogos Olímpicos. Conquistar uma medalha é o ápice do desenvolvimento esportivo e o reconhecimento por todo o treino árduo e a vida dedicada ao esporte. Atletas como Rebeca Andrade, que treina ginástica artística desde os quatro anos, são exemplos de dedicação e talento. Em Paris, Rebeca se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil, superando as marcas de Robert Scheidt e Torben Grael. Confira os 5 maiores medalhistas olímpicos do Brasil! 1. Rebeca Andrade Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)

A atleta Rebeca Andrade nasceu em Guarulhos, São Paulo, e desde os quatro anos está envolvida no mundo da ginástica, iniciando sua trajetória em um projeto social organizado pela prefeitura. Com seu carisma e talento, encantou o mundo e se consagrou como a maior ginasta do Brasil, ganhando a primeira medalha olímpica no salto nas Olimpíadas de Tóquio, a primeira do país nessa modalidade. Rebeca acumula agora 6 medalhas: 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. 2. Robert Scheidt Robert Scheidt conquistou 5 medalhas olímpicas na vela (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) Robert Scheidt, nascido em São Paulo, começou a velejar aos nove anos. Em 1986, ao ser chamado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Optimist, decidiu focar sua carreira na vela. Ele é um dos velejadores mais bem-sucedidos da história olímpica. Scheidt conquistou duas medalhas de ouro na classe Laser, nos Jogos de Atlanta em 1996 e em Atenas em 2004. Além dessas, ele possui três medalhas de prata e uma de bronze, totalizando 5 medalhas olímpicas na modalidade.

3. Torben Grael Com uma história familiar profundamente ligada ao iatismo, Torben Grael herdou a paixão pela vela de seu avô. Torben subiu ao pódio pela primeira vez em sua estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles, ganhando a medalha de prata na classe Soling. A partir daí, seguiu uma carreira de sucesso nos Jogos Olímpicos. Na classe Star, ele conquistou a medalha de bronze em Seul, e seu primeiro ouro veio nos Jogos de Atlanta, ao lado de Marcelo Ferreira. Em Sydney, Torben conquistou mais um bronze e, em Atenas, mais um ouro, igualando-se a Robert Scheidt, com um total de 5 medalhas olímpicas. 4. Serginho do vôlei Serginho conquistou 4 medalhas com a Seleção Brasileira de Vôlei (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) O paranaense Sérgio Santos, conhecido pelos brasileiros como Serginho ou Escadinha, conquistou quatro medalhas olímpicas com a seleção masculina de vôlei. Considerado o maior líbero da história do vôlei, ele fez a diferença nas partidas com suas defesas e passes precisos. Serginho conquistou duas medalhas de ouro, nos Jogos de Atenas e no Rio de Janeiro, e duas de prata, nos Jogos de Pequim e Londres.