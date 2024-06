Grêmio volta ao Brasileiro com reservas e perde para o Bragantino

A volta do Grêmio ao Campeonato Brasileiro após a paralisação por contas das enchentes no Rio Grande do Sul não foi feliz. Pelo contrário, na tarde deste sábado, o Imortal perdeu por 2 a 0 para o Bragantino, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os gols do Massa Bruta foram de Eric Ramires e Luan Cândido, um em cada tempo. Com o resultado, os gaúchos seguem com seis pontos em cinco jogos e está na metade inferior da tabela. Já a equipe do interior paulista chegou aos 12, e dorme no G4.

O Grêmio agora vira a chave para a Libertadores. Nesta terça-feira (4), precisa vencer o Huachipato fora de casa para seguir com chances de classificação às oitavas de final. Também nesta terça, só que pelo Brasileiro, o Bragantino enfrenta o Atlético em Bragança Paulista.

Grêmio sofre gol no início do primeiro tempo

O jogo praticamente começou com o Bragantino vencendo por 1 a 0. Isso porque, logo aos 2 minutos, Matheus Fernandes serviu Eric Ramires, o meia girou na frente de Gustavo Martins e fez um golaço. Com time repleto de reservas, o Grêmio não se encontrou em campo. Sendo assim, os visitantes, embora não criassem mais qualquer chance clara, dominaram a primeira etapa.