Nove pessoas são presas suspeitas de homicídios e tráfico de drogas em Iguatu

Crimes estão relacionados à disputa do tráfico entre facções criminosas na região

Nove pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 21, suspeitas no envolvimento de homicídios e tráfico de drogas em Iguatu, a 388,82 quilômetros de Fortaleza. As capturas aconteceram por meio da Operação “Atalaia”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

As investigações iniciaram após homicídios registrados na região pela disputa pelo tráfico de drogas entre facções criminosas. Ao todo, a operação contou com 22 mandados judiciais, sendo cumprido sete de prisões, onde duas prisões em flagrantes foram realizadas durante as diligências, e 15 de busca e apreensão.