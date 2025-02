Três suspeitos são detidos ao tentar enviar eletrônicos a presídio de Itaitinga com uso de drones

Grupo, incluindo uma adolescente, foi flagrado com celulares, smartwatches e outros itens que seriam entregues clandestinamente na unidade prisional

Três suspeitos, incluindo uma adolescente, foram detidos com celulares, carregadores, smartwatches e outros itens, que seriam enviados ao presídio com o uso de drones. Ação foi impedida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na quarta-feira passada, 19. Os suspeitos iriam realizar a entrega clandestina em uma unidade prisional de Itaitinga.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a operação teve início após a Assessoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) repassar informações sobre um veículo suspeito próximo à unidade prisional.