Leandro Vilela: conheça o prefeito eleito de Aparecida de Goiânia

Leandro Vilela é o prefeito eleito em Aparecida de Goiânia; conheça quem é o mais novo chefe do Poder Executivo do município Crédito: Instagram / Leandro Viela

O prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), conquistou a vitória à prefeitura com 132.230 votos válidos, neste domingo, 27. Seu adversário, Professor Alcides (PL), totalizou 75.676 votos. Veja detalhes de quem é Márcio Corrêa a seguir. Com 100% das urnas apuradas, a eleição de Aparecida de Goiânia foi definida com 63,60% dos votos para Leandro Vilela (MDB) - isto é, 132.230 votos - e 36,40% para , Professor Alcides (PL) - 75.676 votos.

No primeiro turno, Viella recebeu 48,02% dos votos, abrindo vantagem contra seu adversário Alcides, que obteve 43,04% dos votos. As eleições locais de 2024 foram marcadas pela polarização.

No pleito de Aparecida de Goiânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não manifestou publicamente apoio a nenhum dos candidatos. Bolsonaro, por outro lado, subiu ao palanque acompanhado de Alcides, seu companheiro de partido. Natural de Jataí (GO), Leandro Viella, de 48 anos e autodeclarado branco, em um patrimônio declarado em R$ 12,6 milhões segundo dados do do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Sua carreira política começou em 1997, quando foi eleito vereador de Jataí. Em 2002, foi eleito deputado federal e reeleito por mais 2 mandatos. O emedebista é sobrinho do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, e primo do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. V