Viatura da PM cai em canal durante perseguição no Tancredo Neves

Uma viatura da Polícia Militar, do 19º Batalhão, sofreu danos durante uma ocorrência no bairro Tancredo Neves, em Fortaleza, após cair num canal da região. O veículo estava em perseguição a um suspeito, mas o policial motorista perdeu o controle e o veículo acabou se acidentando. Os policiais que estavam dentro da viatura receberam atendimento médico e sofreram apenas escoriações. Já o suspeito fugiu após o veículo sofrer a queda. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira, 6 de maio.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Policia Militar do Ceará, a viatura estava em acompanhamento tático a um motoqueiro, suspeito de ter cometido homicídio na noite anterior, quinta-feira, 5. Quando os policiais deram ordem de parada, o suspeito desobedeceu e fugiu.



Enquanto tentava escapar, o motoqueiro atirou contra os policiais. Durante a perseguição, a viatura acabou caindo num trecho do canal do bairro e o suspeito fugiu por uma pequena ponte que serve de travessia do canal.

Os policiais foram encaminhados a um hospital, onde realizaram exames clínicos e em seguida, receberam alta médica.

A PM ressalta a importância de denúncias que auxiliem na captura do suspeito, podendo ser repassadas via telefone 181. As informações são sigilosas e anônimas.

