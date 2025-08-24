O povoado na Hungria onde dezenas de mulheres mataram seus maridos

Getty Images Dezenas de mulheres foram processadas por envenenar seus maridos no início do século 20 Em 14 de dezembro de 1929, o jornal americano The New York Times relatava uma notícia que estava causando espanto não nos EUA, mas em um lugar muito mais distante, na Hungria: o início de um julgamento de cerca de 50 mulheres que haviam sido acusadas de envenenar a grande maioria dos homens que viviam em uma remota aldeia do país europeu. Embora a nota fosse curta, o relato tinha muitos detalhes: entre 1911 e 1929, várias mulheres da localidade de Nagyrev, situada a cerca de 130 quilômetros ao sul de Budapeste, teriam envenenado mais de 50 homens.

As mulheres eram chamadas de "criadoras de anjos" e teriam assassinado os homens com uma solução de arsênico. Alguns qualificaram o episódio como o maior assassinato em massa de homens por mulheres na história moderna. As mulheres enfrentaram um julgamento público no qual um nome se repetiu: Zsuzsanna Fazekas, a parteira da aldeia. Naquela época, quando a aldeia ainda estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e não havia médicos locais, a parteira tinha o monopólio do atendimento médico na aldeia.

Em 2004, em um documentário de rádio da BBC, uma moradora da aldeia relatou que a razão pela qual Fazekas foi apontada como a instigadora dos envenenamentos era porque todas as mulheres lhe contavam seus problemas. "Ela disse às mulheres que se tivessem problemas com seus homens, ela tinha uma solução simples", explicou Maria Gunya. E embora Fazekas tenha sido a principal responsável pelos assassinatos, nos arquivos do processo, os depoimentos das mulheres da aldeia revelam histórias profundas e dolorosas de abusos, maus-tratos e estupros por parte dos homens.

Mas a história ficou oculta por muitos anos. De acordo com os relatórios policiais, os primeiros assassinatos foram registrados em 1911, mas as investigações só começaram em 1929. Qual foi a pista que permitiu chegar às culpadas? Um cemitério que, de repente, começou a ficar cheio.

Getty Images As mulheres foram influenciadas pela parteira da aldeia que tinha conhecimentos médicos Outros tempos Em 1911, Zsuzsanna Fazekas chegou à aldeia de Nagyrev. Ela, de acordo com Gunya e os testemunhos do julgamento, chamou a atenção por duas coisas: primeiro porque, além de sua habilidade como parteira, era conhecedora de remédios medicinais, alguns até com produtos químicos, algo incomum na região. A segunda coisa era que não havia rastro de seu marido.