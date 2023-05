Confira os destinos mais econômicos para fazer intercâmbio em 2023

Fazer intercâmbio possibilita aprender um novo idioma, qualificação acadêmica ou profissional e a oportunidade de conhecer um novo local e vivenciar outras culturas. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), aproximadamente 400 mil brasileiros já fizeram um intercâmbio.

Juliana Rosa, consultora de intercâmbio da Ebony English, explica que é necessário avaliar opções de programas disponíveis no mercado, já que há uma grande variedade: intercâmbio para quem quer trabalhar, aprender um idioma, fazer trabalho voluntário, entre outros.

“Ninguém precisa abrir mão do país de interesse, pois existem programas no mercado de curto e longo prazo e com valores mais acessíveis, além de países que oferecem oportunidades de programas com bolsas de estudos com tudo incluso”, afirma.



Para quem sonha em fazer intercâmbio mas busca por opções mais acessíveis, a executiva destaca os 5 países mais econômicos para realizar o intercâmbio em 2023.

1. África do Sul

Localizada no extremo sul do continente africano, a África do Sul possui belas paisagens naturais, clima tropical e rica cultura, tendo 11 línguas oficiais e oito nacionais, sendo o inglês uma delas. Quem deseja estudar no país por até 90 dias não precisa tirar visto. Os valores para estudar inglês na África do Sul varia de acordo com o padrão da escola e a quantidade de horas aula, mas gira em torno de R$5 mil a R$18 mil o período de 12 semanas. Um ponto positivo é que a estadia, o transporte e a alimentação são mais baratos que em outros países de língua inglesa.

2. Malta

Formada por sete ilhas mediterrâneas, Malta fica próximo ao sul da Itália e tem 450 mil habitantes. O país tem o maltês e inglês como idiomas oficiais. Há opções de cursos com duas semanas de duração a partir de R$2 mil, podendo varia de acordo com escola, data escolhida e custos adicionais.

3. Irlanda

Outro país atrativo é a Irlanda, que oferece cursos com maior duração e permite que os estudantes também possam trabalhar. As escolas de inglês tradicionais ofertam cursos de 4 semanas de duração a partir de R$ 3 mil. Há também possibilidade de fazer o intercâmbio gratuitamente através de um programa do governo irlandês, que fornece bolsa de estudos para estudantes de graduação ou pós.

4. Filipinas



Formada por sete mil ilhas, Filipinas tem uma das moedas mais desvalorizadas em comparação ao real. Com isso, o custo de vida no país é mais econômico quando convertido a moeda brasileira. Algumas escolas estão instaladas em resorts à beira-mar, fornecendo serviços completos para os estudantes. Os valores variam, mas é possível encontrar no mercado cursos a partir de R1.800.

5. Colômbia

Para quem quer aprender espanhol, a Colômbia é uma opção acessível com custo de vida semelhante ao Brasil. Ainda possibilita aos estudantes visitar praias do Caribe ou do Oceano Pacífico, além da Floresta Amazônica e a Cordilheira dos Andes.

