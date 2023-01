Masked Singer: terceira temporada terá filtro de barro e capivara

Sucesso de audiência em 2021 e 2022, o programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, terá a estreia da terceira temporada no dia 22 de janeiro. No Instagram, o perfil oficial do reality musical começou a divulgar as personagens que irão compor os participantes juntamente com a apresentadora, Ivete Sangalo.

Veja as fantasias confirmadas para a terceira temporada do reality The Masked Singer Brasil:

Capivara

Vovó Tartaruga

Galo

Filtro de Barro

Dinossauro

Circo

Broco Lee

DJ Vitória-Régia

Coruja

Milho de milhões

The Masked Singer Brasil 2023: novos jurados

Além da data de estreia e de fantasias dos participantes, o perfil do reality musical divulgou dois novos jurados fixos que irão fazer parte do elenco. São eles, o ator e ativista Mateus Solano, e a atriz e apresentadora Sabrina Sato.

