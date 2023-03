Uma das principais animações brasileiras voltadas para o público infantil, o Mundo Bita retorna à Fortaleza para apresentações no Teatro do Riomar Fortaleza. Intitulado “A semente da diversão é a imaginação”, o show na Capital acontecerá no dia 16 de abril.

Estreando no Youtube no ano de 2011, o Mundo Bita já conta com inúmeras canções originais, como “O Amor é tudo de bom” e “O Amor da Adoção”, essas tendo parceria de Emicida e Milton Nascimento, respectivamente.

A apresentação contará com 20 canções, que vão mesclar entre as parcerias de sucesso e os grandes hits do Bita, como “Viajar pelo Safari", “Fazendinha” e “Fundo do Mar”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA Peça infantil ‘O Circo das Coisas Incríveis’ acontece em Caucaia

No espetáculo em Fortaleza, o público pode aguardar a presença de Dan, Lila, Tito, Tina, além de outros personagens famosos do Mundo Bita.

Os ingressos para o espetáculo infantil “A semente da diversão é a imaginação” já estão à venda nos valores de R$80 a R$120 (valores de inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria presencial do Teatro Riomar e no site Uhuu.

Mundo Bita em Fortaleza

Quando: domingo, 16 de abril, às 17h30min

Onde: Teatro Riomar - Shopping Riomar Fortaleza (rua Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$80 a R$120 (valores de inteira)

Ingressos à venda na bilheteria presencial do Teatro Riomar e no site Uhuu

Mais informações: no site do Mundo Bita



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags