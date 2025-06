Festa junina em Fortaleza? Veja programação de hoje, 19, a domingo, 22

Do Centro à Messejana, Fortaleza dança no ritmo do forró e se diverte com a programação junina. Shoppings e bares promovem apresentações musicais e de quadrilhas

Do Centro à Messejana, Fortaleza dança no ritmo do forró e se diverte com as atividades tradicionais do São João. Com comidas típicas e decorações especiais, shoppings e casas de eventos por toda capital cearense promovem apresentações musicais e de quadrilhas juninas nesta semana. Desta quinta-feira, 19, até domingo, 22, confira a programação dos festejos e festas juninas em Fortaleza

Shopping Iguatemi Bosque

Quinta-feira, 19