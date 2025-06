Caldo de kenga: conheça origem, ingredientes e receitas

Com nome irreverente e sabor marcante, o caldo de kenga é tradição nas festas populares do Norte e Nordeste como São João; descubra como preparar a receita

O caldo de kenga é uma das receitas típicas que carregam história, sabor e regionalismo. Bastante consumido no Norte e no Nordeste do Brasil, especialmente em festas juninas ou em noites mais frias, o prato chama atenção não somente pelo nome curioso, mas também pelo poder nutritivo.

Apesar de variar conforme a região ou quem prepara, o caldo tem como base o frango desfiado, engrossado com legumes, macaxeira e temperos. A seguir, entenda como surgiu o caldo de kenga, quais são seus ingredientes mais comuns e como preparar essa delícia em casa.