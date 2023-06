Gratuito: Os Transacionais fazem show no Centro neste domingo, 4

Banda cearense Os Transacionais se apresenta neste domingo, 4, no Raimundo do Queijo durante o São João 2023

O São João 2023 está perto de iniciar e o primeiro fim de semana de junho já está com vários eventos para quem já deseja entrar no clima das festas juninas.

Neste domingo, 4, a banda Os Transacionais irá se apresentar no Raimundo do Queijo, no bairro Centro. Conhecido por ser um dos locais mais tradicionais do Carnaval de Fortaleza, o Polo dos Queijos recebe o evento junino que irá iniciar a partir das 11 horas.

Na ocasião, a banda Os Transacionais irá apresentar um repertório especial com grandes sucessos musicais do São João. O “2º Arraiá dos Queijos” é gratuito e ocorre no Raimundo dos Queijos, localizado na rua General Bezerril, 151, no Centro de Fortaleza.

2º Arraiá dos Queijos

Com Os Transacionais



Quando: domingo, 4, às 11 horas



Onde: Raimundo dos Queijos (rua General Bezerril, 151 - Centro)



Gratuito

