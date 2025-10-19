Vila Bachá, destino para quem busca o que fazer em Fortaleza

Homenagem aos 80 anos de Gal Costa ocupa o Bruta Flor com exposição e atividades especiais / Crédito: César Vasconcelos/ Arquivo Pessoal

Vila A Vila Bachá é um conjunto de casas construídas nas décadas de 1950 e 1960, de muro baixo e estilo art déco, que virou um polo gastronômico e cultural. Temos inclusive um projeto para virar uma rua para pedestres e manter essa conexão. É comum as pessoas sentarem do lado de fora, então a rua fica muito movimentada.