Vila Bachá, destino para quem busca o que fazer em Fortaleza

Já ouviu falar da Vila Bachá, em Fortaleza? Conheça

Este pedacinho do Meireles está entre as indicações da arquiteta Laura Rios para o Guia Vida&Arte; confira
Larissa Viegas
Larissa Viegas
A Vila Bachá é um conjunto de casas construídas nas décadas de 1950 e 1960, de muro baixo e estilo art déco, que virou um polo gastronômico e cultural.

Temos inclusive um projeto para virar uma rua para pedestres e manter essa conexão. É comum as pessoas sentarem do lado de fora, então a rua fica muito movimentada.

Gastronomia e cultura

Por lá, tem o Bruta Flor, que é uma galeria de arte, uma loja de disco e um restaurante. Tem obras de Sérvulo Esmeraldo e de José Guedes, além de CDs e discotecagem.

Na mesma linha, tem o Hifive (foto), uma loja tradicional de disco de vinil, um bar com drinks e DJs nos fins de semanas. São dois locais que traduzem a diversidade.

Obra

Uma dica de livro lindo de ver é "Meu coração coroado: Mestre Espedito Seleiro". A obra assinada por Eduardo Motta reúne os artefatos que unem elementos decorativos e técnicas ancestrais que contam a nossa história. São inúmeros objetos inovados pelo mestre e que mantêm viva a nossa tradição.

