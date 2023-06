Humorista Bené Barbosa, o Papudim, lança livro de suspense e mistério

O humorista cearense Bené Barbosa, conhecido pelo personagem Papudim, lançou seu primeiro livro. “Papocou - Uma comédia além da morte”, primeiro volume de uma trilogia, foi lançado na terça-feira, 6. Para adquirir o livro é preciso entrar em contato com o autor, por telefone ou email.

“Eu sempre me perguntei sobre essa possibilidade de algum dia escrever um livro que não fosse só uma comédia rasgada, para não ser tão ‘diurético’”, diz Bené, que começou a escrever o livro no final do ano passado.

Na história, o personagem Papudim atende um velório, mas ao chegar lá, descobre que o “defunto” é ele mesmo. A partir daí, ele precisa provar para dois espíritos que vieram levá-lo para o além que ele ainda está vivo. A ideia é, além de fazer rir, envolver o leitor na investigação do mistério, que será solucionado ao final da trilogia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Metade da renda das vendas do livro será investida na construção do Instituto Ceabrindo, projeto de Bené voltado para a profissionalização de artistas cearenses de todas as áreas: “A gente quer tornar o artista mais independente. É um lugar de pesquisa antropológica da cultura cearense de todas as linguagens, não só do humor. Vamos falar de literatura, gastronomia, artesanato, música, cinema”, explica.

O humorista sobralense lembra que sempre quis ser artista, mas só começou a tomar consciência do que isso significava quando começou a fazer teatro aos 15 anos, no Rio de Janeiro. Ele participou 21 vezes do programa Domingão do Faustão e foi campeão do quadro “Quem Chega Lá", da extinta atração global. Bené também criou o “Terça de Graça”, projeto cultural que investe na formação de novos humoristas e plateias.

O artista conta que seu principal objetivo com esses novos projetos é a preservação da cultura cearense. “A minha preocupação daqui para frente é fazer com que o artista e a cultura desse estado seja preservada, seja profissionalizada, e que ela seja sustentável”.

Bené se preocupa com a desvalorização da cultura local e crítica, por exemplo, a inclusão de outros estilos musicais nas festas juninas, em detrimento de ritmos tradicionais. "Quando você traz um cantor de música eletrônica para uma festa popular como é a festa de São João, você está exterminando a sua cultura local. Então a minha busca é conscientizar os artistas para que eles não sejam explorados por ninguém”.

Papocou - uma comédia além da morte

Mais informações: (85) 98879.4037/ 99645.4689/ [email protected]



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui