Nordeste recebe investimento de R$ 40 milhões no setor cultural

O Ministério da Cultura (MinC) lança nesta quinta-feira, 7, um edital que prevê o investimento de R$ 40 milhões para o setor produtivo cultural em parceria com empresas estatais. O evento de lançamento do Programa Rouanet Nordeste ocorre no Ceará , no Centro Cultural do Cariri, localizado no município de Crato.

O fomento é realizado por meio da parceria com as empresas Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Emgea, Petrobras, Serpro e Transpetro. Segundo informações divulgadas no portal do Governo Federal, “o Rouanet Nordeste será o maior edital desde a criação, em 2023, das parcerias, por meio da Lei Rouanet, com empresas públicas e privadas”.

Além do lançamento do Programa Rouanet Nordeste, a pasta também dá início a oficinas voltadas para a capacitação de produtores culturais da região. Realizadas pelo MinC e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), as formações ocorrem nos sete estados nordestinos. Conforme as informações do portal do Governo, o objetivo é "oferecer habilidades técnicas para a elaboração, inscrição, execução e prestação de contas de projetos culturais".

A começar pelo Ceará, que tem oficinas marcadas para Crato e Fortaleza na quinta-feira, 7, e na sexta-feira, 8, respectivamente, as oficinas presenciais seguem para as capitais de Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.