Nordeste recebe investimento de R$ 40 milhões no setor cultural

Nordeste recebe investimento de R$ 40 milhões no setor culturalPrograma Rouanet Nordeste aplica R$ 40 milhões de investimento no setor produtivo cultural da região
O Ministério da Cultura (MinC) lança nesta quinta-feira, 7, um edital que prevê o investimento de R$ 40 milhões para o setor produtivo cultural em parceria com empresas estatais. O evento de lançamento do Programa Rouanet Nordeste ocorre no Ceará, no Centro Cultural do Cariri, localizado no município de Crato.
O fomento é realizado por meio da parceria com as empresas Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Emgea, Petrobras, Serpro e Transpetro. Segundo informações divulgadas no portal do Governo Federal, “o Rouanet Nordeste será o maior edital desde a criação, em 2023, das parcerias, por meio da Lei Rouanet, com empresas públicas e privadas”.
Além do lançamento do Programa Rouanet Nordeste, a pasta também dá início a oficinas voltadas para a capacitação de produtores culturais da região. Realizadas pelo MinC e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), as formações ocorrem nos sete estados nordestinos. Conforme as informações do portal do Governo, o objetivo é "oferecer habilidades técnicas para a elaboração, inscrição, execução e prestação de contas de projetos culturais".
A começar pelo Ceará, que tem oficinas marcadas para Crato e Fortaleza na quinta-feira, 7, e na sexta-feira, 8, respectivamente, as oficinas presenciais seguem para as capitais de Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
A ministra da Cultura Margareth Menezes estará presente no Crato para a cerimônia de lançamento do edital que ocorre nesta quinta-feira, 7. Além dos estados nordestinos, o fomento contempla os municípios do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Lançamento do programa e oficinas do Rouanet Nordeste
- Quando: quinta-feira, dia 7, às 9 horas
- Onde: Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, Gizélia Pinheiro (Batateiras) - Crato)
- Inscrições: formulário
- Mais informações: Instagram @minc e site gov.br/cultura
