Cinema em Fortaleza: confira sessões de filmes de shows de k-pop

Agora, os fãs de Fortaleza já podem se preparar para a próxima oportunidade de assistir aos shows de seus ídolos de perto . Confira a seleção do Vida&Arte com algumas das produções audiovisuais que estarão em cartaz nos próximos dias.

O filme "SEVENTEEN: Right Here – Turnê Mundial" nos cinemas é um documentário cinematográfico especial que oferece aos fãs do SEVENTEEN a oportunidade de vivenciar a energia de sua turnê mundial. A estreia do filme nos cinemas brasileiros será no dia 2 de abril.