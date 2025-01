K-Pop: cinema de Fortaleza exibe filme da cantora IU; veja sessões

Filme de k-pop "IU Concert: The Winning" é exibido no cinema de Fortaleza no mês de fevereiro / Crédito: EDAM/Trafalgar Releasing/Divulgação

Os fãs de k-pop podem marcar na agenda uma nova ida ao cinema em fevereiro. Seguindo com a programação de filmes com shows de artistas sul-coreanos exibidos nas telas de cinema por todo o mundo, a cantora IU retorna a Fortaleza com sessões exclusivas no próximo mês. Oscar 2025: Ainda Estou Aqui é um marco que ecoa o poder do cinema nacional

Após ter o filme "IU Concert: The Golden Hour", que foi exibido em setembro de 2023, a idol retorna aos cinemas com a apresentação "IU Concert: The Winning".