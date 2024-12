Christopher Nolan adaptará ‘A Odisseia’ em filme previsto para 2026

Especula-se que o diretor Christopher Nolan já tenha um elenco selecionado para a sua adaptação, composto por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Charlize Theron. As informações são do portal norte-americano The Hollywood Reporter.

A guerra de Troia, que precede os eventos de “A Odisseia”, foi adaptada em 2004 por Wolfgang Petersen, com Sean Bean no papel de Ulisses e Brad Pitt como Aquiles. No aniversário de 15 anos do blockbuster, Petersen revelou à Vanity Fair que o próprio Nolan era um dos cotados para dirigir o filme.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.