Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 3, até domingo, 6

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 3 de outubro (03/10), até domingo, 6 de outubro (06/10), dos cinemas de Fortaleza

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 3 de outubro (03/10), até domingo, 6 de outubro (06/10), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Messejana, Benfica, Parangaba, Iguatemi e Dragão do Mar.



Coringa: Delírio A Dois



Após os eventos do primeiro filme, Arthur Fleck está internado em um hospital psiquiátrico. Ele é visitado por uma psiquiatra, a Dra. Harleen Quinzel, que fica fascinada por sua história. Juntos, eles exploram a mente de Arthur e os eventos que o levaram a se tornar o Coringa.

Clique aqui para assistir o trailer