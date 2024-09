Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 26, até domingo, 29

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 26 de setembro (26/09), até domingo, 29 de setembro (29/09), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Via Sul, Riomar Kennedy e Dragão do Mar.



Transformers: O Início



O longa conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clique aqui para assistir o trailer