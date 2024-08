Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 29, até domingo, 1º

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 29 de agosto (29/08), até domingo, 1º de setembro (01/09), dos cinemas de Fortaleza

Quinze anos após o primeiro filme, Raimundo Nonato (João Miguel) é o chef dos chefs na prisão, encantando com seu talento culinário e sua saborosa lábia tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos (Paulo Miklos). Até que um terceiro chefão, o mafioso italiano Dom Caroglio (Nicola Siri), chega para disputar o controle da penitenciária e o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro.

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 29 de agosto (29/08), até domingo, 1º de setembro (01/09), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Jóquei, Riomar e Parangaba.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza



Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei, Cinépolis Riomar, Cinépolos Riomar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Parangaba.



Horários do filme

Centerplex Via Sul

18:15

21:00

Cinemas Benfica

13:05

20:00

Cinépolis Jóquei

17:00

19:40

Cinépolis Riomar

14:00



16:40

19:20

22:00

Cinépolis Riomar Kennedy

16:45



21:40

UCI Kinoplex Iguatemi

14:00



16:40

18:50

19:20

22:00

UCI Parangaba

14:00



16:40

19:20

22:00

O Corvo



Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) são almas gêmeas conectadas por um passado sombrio. Após o brutal assassinato do casal, é concedido a Eric uma chance de salvar seu verdadeiro amor. Ele, então, embarca em uma jornada implacável por vingança, atravessando os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos para corrigir erros e fazer justiça com as próprias mãos

