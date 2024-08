Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 1º, até domingo, 4

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 1º de agosto (01/08), até domingo, 4 de agosto (04/08), dos cinemas de Fortaleza

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 1º de agosto (01/08), até domingo, 4 de agosto (04/08), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar Kennedy, Iguatemi e Dragão do Mar.



Estranho Caminho



Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia e precisa encontrar seu pai; com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro; coisas estranhas começam a acontecer. Premiado no Festival de Tribeca e selecionado para o Festival de San Sebastián 2023.

Clique aqui para assistir o trailer