Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 18, até domingo, 21

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 18 de julho (18/07), até domingo, 21 de julho (21/07), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Via Sul e Dragão do Mar.



Greice

Greice, uma jovem brasileira de 22 anos, estuda Belas-Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão, Greice se envolve com o misterioso Afonso. O casal é responsabilizado por um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos calouros. Greice precisa, então, voltar a Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida em um hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolvera, e contando com a ajuda de alguns amigos, Greice busca um lugar no mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o trailer