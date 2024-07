Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 11, até domingo, 14

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 11 de julho (11/07), até domingo, 14 de julho (14/07), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Via Sul e Dragão do Mar.



Tô De Graça - O Filme



Em Tô de Graça - O Filme, depois de ganhar uma indenização inesperada decide torrar o dinheiro levando toda a família para um feriadão em Búzios-RJ, Graça mostrará várias confusões causadas pela família, agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas do humorístico.

Clique aqui para assistir o trailer