Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 4, até domingo, 7

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de julho (04/07), até domingo, 7 de julho (07/07), dos cinemas de Fortaleza

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de julho (04/07), até domingo, 7 de julho (07/07), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Via Sul e Jóquei.



Meu Malvado Favorito 4

Gru enfrenta novos inimigos. Maxime Le Mal e sua namorada mulher-fatal Valentina (Sofia Vergara, indicada ao Emmy) são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir.

Clique aqui para assistir o trailer