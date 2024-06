Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 27, até domingo, 30

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 27 de junho (27/06), até domingo, 30 de junho (30/06), dos cinemas de Fortaleza

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 27 de junho (27/06), até domingo, 30 de junho (30/06), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Via Sul e Jóquei.



O Sequestro Do Papa

Em 1858, no bairro judeu de Bolonha, os soldados do Papa invadiram a casa da família Mortara. Por ordem do cardeal, vieram levar Edgardo, seu filho de sete anos. A criança foi batizada secretamente por sua babá quando era bebê e a lei papal é inquestionável.

Clique aqui para assistir o trailer