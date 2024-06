Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 20, até domingo, 23

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 20 de junho (20/06), até domingo, 23 de junho (23/06), dos cinemas de Fortaleza

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 20 de junho (20/06), até domingo, 23 de junho (23/06), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Via Sul e Jóquei.



Clube Dos Vândalos



Kathy, um membro obstinado dos Vândalos, casado com um motociclista selvagem e imprudente chamado Benny, relata a evolução dos Vândalos ao longo de uma década, começando como um clube local de forasteiros unidos por bons tempos, motos barulhentas e respeito. por seu líder forte e constante, Johnny.

Ao longo dos anos, Kathy faz o possível para navegar pela natureza indomável de seu marido e sua lealdade a Johnny, com quem ela sente que deve competir pela atenção de Benny. À medida que a vida nos Vândalos fica mais perigosa e o clube ameaça se tornar uma gangue mais sinistra, Kathy, Benny e Johnny são forçados a fazer escolhas sobre sua lealdade ao clube e entre si.