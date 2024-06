Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 13, até domingo, 16

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 13 de junho (13/06), até domingo, 16 de junho (16/06), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Messejana, Riomar Kennedy, Iguatemi e no Dragão do Mar.



13 Sentimentos



13 Sentimentos é o longa de Daniel Ribeiro e vai contar sobre como o cineasta João (Artur Volpi) enfrenta o desafio de encerrar um relacionamento de uma década com seu ex-namorado, Hugo (Sidney Santiago), descrevendo-o como o final perfeito de um grande filme. Embora tenham permanecido amigos próximos após a separação, João se vê diante de um turbilhão emocional ao tentar voltar ao cenário do namoro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao embarcar na busca por um novo amor, João conhece Vitor (Michel Joelsas), por quem se apaixona instantaneamente. Movido pela visão romântica que ele tem da vida e dos relacionamentos, João tenta moldar sua história de amor com Vitor como se estivesse construindo um filme.