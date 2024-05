Megalopolis: conheça o filme de Coppola lançado em Cannes

O longa, foi dirigido e produzido por Francis Ford Coppola, diretor do clássico "O Poderoso Chefão", e promete ser um dos destaques do ano no audiovisual

O filme Megapolis foi lançado no Festival de Cannes de 2024 no primeiro dia do evento, que aconteceu nessa terça-feira, 14. O longa foi produzido, dirigido e custeado pelo cineasta Francis Ford Coppola, de 85 anos de idade, diretor da trilogia 'Poderoso Chefão'.

Coppola está com o projeto desde de 1980, mas nenhum estúdio nunca se interessou pela trama. O cineasta não desistiu e escolheu bancar com o próprio dinheiro a produção e chegou a vender vinícolas. Após mais de 40 anos e com o orçamento de US$ 120 milhões (cerca de R$ 618 milhões), Megalopolis finalmente nasceu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A obra ainda não tem data de estreia confirmada nas salas de cinema mundiais.