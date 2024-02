Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 15, até domingo, 18

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), até domingo, 18 de fevereiro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica.



Bob Marley: One Love

Bob Marley: One Love é um filme biográfico que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as dificuldades que sua família e conhecidos passaram. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ficou conhecido por sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari. Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi imenso. Mas mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa (Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide voltar, pelo povo, para a Jamaica.



Clique aqui para assistir o trailer