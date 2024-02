Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 8, até domingo, 11

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro (08/02), até domingo, 11 de fevereiro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica.



A Cor Púrpura

A Cor Púrpura é o filme musical baseado no romance homônimo de Alice Walker. A história é contada a partir das cartas escritas por uma jovem à Deus. Celie (Fantasia Barrino) é uma mulher afro-americana que vive no sul dos Estados Unidos no começo do século XX. Ela tenta superar os traumas deixados pelos abusos do pai e do marido ao longo dos anos e, para isso, contará com o apoio e a força de um grupo de mulheres que constrói uma irmandade.

Clique aqui para assistir o trailer