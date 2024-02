Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 1º, até domingo, 4

Com Henry Cavill e Dua Lipa, "Argylle - O Superespião" estreia em Fortaleza Crédito: Marv Films/Divulgação

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro (01/02), até domingo, 4 de fevereiro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Via Sul e Benfica.

Pobres Criaturas Baseada no livro homônimo de Alasdair Grey e referenciando o clássico Frankenstein, a história se passa na Era Vitoriana e acompanha Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu. O experimento é realizado pelo doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe), um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. Querendo conhecer mais do mundo, a jovem foge com um advogado e viaja pelos continentes, exigindo igualdade e libertação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis Rio Mar e UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza. Horários do filme Cinépolis Rio Mar Legendado

14:15

17:30

21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Legendado

18:45

21:40 Argylle - O Superespião Elly (Bryce Dallas Howard) é uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle (Henry Cavill). Porém, inesperadamente, a trama de Elly deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade, colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos. Com a ajuda de Aiden (Sam Rockwell) e o gato Alfie - seu fiel companheiro - Elly deve lidar com as consequências do encontro entre o mundo real e fictício. Clique aqui para assistir o trailer Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Messejana, Centerplex, Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Play

Horários do filme Centerplex Messejana Dublado

17:45

19:45 Centerplex Via Sul Dublado

15:00

17:50 Legendado

20:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

15:00

18:00

21:00 Cinépolis Rio Mar Dublado

15:30

16:45

20:15 Legendado

21:45 Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

15:00

18:15

21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaeza